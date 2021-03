2









Il Milan sta aspettando dei segnali dall'agente di Donnarumma per il rinnovo di contratto. La scadenza è fissata per il 2022 il rischio di perdere a zero il portiere classe '99 c'è e i dirigenti aspettano la mossa di Mino Raiola. Intanto la Juventus rimane sempre lì alla finestra, in attesa di capire se può aprirsi uno spiraglio per inserirsi e fare un tentativo per il miglior portiere italiano in circolazione. I bianconeri non hanno intenzione di vendere Szczesny, ma in caso di offerte irrinunciabili per il polacco Donnarumma sarebbe la prima scelta.