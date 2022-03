Secondo quanto scritto da Calciomercato.com, Paul Pogba non cessa di essere un obiettivo di mercato della Juventus: i bianconeri avrebbero un piano per riportare il centrocampista francese a Torino. La strategia degli uomini della Continassa passa necessariamente attraverso una proposta economica che convinca Pogba a un sacrificio sull'ingaggio, visto che la cifra percepita attualmente dal nativo di Lagny-sur-Marne è fuori da ogni parametro. La Juve potrà arrivare fino a 7,5 / 8 milioni di base fissa, ai quali poter aggiungere bonus per arrivare alla doppia cifra. Contestualmente verrebbe applicato il Decreto Crescita, con il quale sarebbe possibile risparmiare il 50% sulle tasse da versare per Pogba.