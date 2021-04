Quattro club italiani hanno messo gli occhi su Kaio Jorge, attaccante del Santos classe 2002 e uno dei nuovi gioielli del calcio brasiliano. La prima società a puntarla è stata proprio la Juventus, che vorrebbe prenderlo a parametro zero vista la scadenza del contratto a dicembre, con una ricca commissione per l'agente. Il giocatore però non è d'accordo con questa soluzione, vorrebbe che il Santos guadagnasse dalla sua cessione ma la richiesta di 30 milioni di euro sembra essere molto alta anche per Lazio, Napoli e Milan, gli altri club interessati.