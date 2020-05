La Juve è innamorata di. Paulo si è ripreso la squadra e adesso la dirigenza vuole blindarlo. I contatti con il suo entourage per il rinnovo del contratto vanno avanti da tempo, hanno subito una piccola frenata in questi mesi a causa del coronavirus ma riprenderanno non appena sarà possibile. Secondo La Gazzetta dello Sport, Paratici avrebbe già pronto un nuovo contratto fino al 2025. Da esubero a punto fermo della squadra di Sarri, l'evoluzione di Dybala è (quasi) completa.