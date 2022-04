1









Da giovane ma già affermata stella del calcio europeo arrivata in Italia carica di aspettative, a leader e pilastro del presente (e del futuro?) della Juventus. La traiettoria di Matthijs de Ligt alla Juventus - non priva di momenti delicati - prosegue la sua ascesa. E anche all'interno dello spogliatoio bianconero l'olandese si è guadagnato la fiducia, grazie alla sua volontà di imparare subito l'italiano e al suo coraggio nel metterci sempre la faccia, anche dopo critiche o sconfitte dolorose. Di fatto, un capitano: non ancora per la Juve, già con la fascia al braccio per un gran numero di tifosi bianconeri.



GLI SCENARI - Una premessa doverosa, che porta però al nocciolo della questione: il futuro di de Ligt sarà ancora legato alla Juventus? E per quanto? Non è un mistero che il nome dell'olandese sia in cima ai taccuino delle big inglesi e spagnole e Raiola non ha escluso un addio in estate. Quest'ultimo scenario però non sembra invece imminente, perché de Ligt a Torino sta benissimo e da parte della Juve - secondo quanto riporta Calciomercato.com - c'è la volontà di metterlo ulteriormente al centro del progetto, valutando un rinnovo di contratto (attualmente in scadenza nel 2024). Cosa potrebbe cambiare (in peggio) le cose? La classica offerta fuori mercato, non necessariamente equivalente ai 120 milioni della clausola, ma anche leggermente inferiore: 90-100 milioni di euro farebbero vacillare la Juventus, che a quel punto si troverebbe di fronte a un bivio che - per ora - è ancora lontano.