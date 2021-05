La Juventus sta preparando un nuovo futuro ruolo per Matthijs de Ligt. Non in campo, dove non si schioderà al centro della difesa per la quale è diventato una pedina sempre più importante; ma nello spogliatoio: il difensore olandese infatti è già stato scelto come capitano del futuro, pronto a mettersi la fascia intorno il braccio raccogliendo l'eredità di Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini. Personalità da vendere e un ruolo da leader nella Juve del futuro.