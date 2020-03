2









Quando Alessandro Florenzi aveva definitivamente rotto con la Roma, era nata un'idea Juventus che cercava - e cerca ancora - rinforzi sulle fasce. Tramontata quando il terzino ha lasciato l'Italia per andare a giocare in Spagna, al Valencia. A fine stagione però Florenzi rientrerà a Roma per fine prestito, ma secondo la Gazzetta dello Sport difficilmente restererà in giallorosso. La Juve aspetta la riapertura del mercato per capire le opportunità che può offrire tenendo sempre sott'occhio la situazione Florenzi, che piace anche alla Fiorentina e alla Sampdoria.