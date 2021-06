Anche quando da una partita all'altra viene fatto ampio turnover, lui resta sempre lì. Al suo posto, sulla fascia sinistra. E mica si stanca. Corre su e giù come un treno, di partita in partita e quando è in forma non lo prendono mai. Ecco spiegato il motivo per il quale da sei anni Alex Sandro è titolare fisso della Juventus. Cambiano gli allenatori, i compagni e i moduli di gioco, ma il brasiliano è sempre un intoccabile. E ultimamente sta giocando anche senza una riserva.



TITOLARE FISSO - La stagione scorsa l'ha iniziata in ritardo per un problema alla coscia e all'inizio del 2021 ha dovuto fare i conti con il Covid, ma nonostante questo il terzino sinistro ha totalizzato più di 30 presenze tra campionato e coppe segnando 2 gol e facendo 2 assist per i compagni. Quando era a disposizione giocava sempre. L'alternativa era Frabotta del quale Pirlo non si fidava in pieno, così Alex Sandro ha dovuto fare gli straordinari giocandole quasi tutte. IL PUNTO - Nelle ultime settimane alla Juve sono stati accostati diversi profili nel suo ruolo, ma l'obiettivo prioritario dei bianconeri è quello di trovare un vice e non un giocatore che possa prendere il suo posto. Se poi dovessero arrivare offerte convincenti - servono circa 25 milioni di euro - verranno valutate e prese in considerazione. Il terzino piace al Chelsea ma l'ingaggio da 6 milioni netti a stagione potrebbe frenare i Blues che sull'altro fronte stanno provando ad affondare il colpo per Hakimi. Da una parte il mercato dall'altra il campo, con Alex Sandro impegnato in Coppa America con la nazionale e protagonista con un gol nel 4-0 al Perù. Sempre lì, sulla fascia sinistra. Col Brasile e con la Juve, che per ora non vuole farne a meno.