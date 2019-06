Dal futuro di Douglas Costa dipende quello di Juan Cuadrado. Questo quanto riportato questa mattina da Il Corriere dello Sport, che racconta come il brasiliano, benché sia un profilo gradito al nuovo allenatore Maurizio Sarri, possa partire in caso di ricca offerta per il suo cartellino da parte di Manchester City o Paris Saint-Germain. Se dovesse restare, invece, c'è Cuadrado in partenza: su di lui è forte l'interesse di Milan, Siviglia e Valencia. La Juventus, però, al contrario di Douglas Costa, può guadagnare soltanto 20-25 milioni di euro dal suo cartellino.