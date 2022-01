A pochi giorni dalla chiusura del mercato, il Barcellona si ricandida prepotentemente per il cartellino di Alvaro Morata. Già nelle settimane appena trascorse c'erano stati dei veri e propri sondaggi da parte dei blaugrana, i quali avevano inizialmente inserito Depay come contropartita tecnica che però, non è gradito da Massimiliano Allegri. In queste ultime ore però, stando a quanto riportato dal portale iberico Sport ci sarebbe stato un ritorno di fiamma da parte del neo allenatore Xavi, disposto a fare follie pur di accogliere l'ex Real dalle parti dell Sagrada Familia. Il piano dei catalani sarebbe quello di monetizzare dalla cessione di Osumane Dembelè, ormai giunto al minimo storico con il club spagnolo, per poi reinvestire tutto su Morata che, al momento sembra essere certo della sua permanenza alla Juve.