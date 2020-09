E' quasi sfumata la possibilità di vedere Edinson Cavani alla Juventus. L'attaccante uruguaiano è uno dei nomi accostati ai bianconeri come alternative a Suarez e Dzeko, ma secondo Sky Sport l'ex Napoli è vicino alla firma con l'Atletico Madrid. Tra le parti c'era già un accordo nei mesi scorsi ma il Covid aveva bloccato tutto, ora hanno ritrovato l'intesa e Cavani sta per diventare un nuovo giocatore colchonero. L'arrivo dell'uruguaiano a Madrid potrebbe essere un segnale dell'addio di Morata, altra soluzione alla quale sta pensando la Juve se non dovesse chiudere uno tra Suarez e Dzeko.