In cerca di un regista, la Juventus tiene ancora aperta la pista che porta a Leandro Paredes del Psg. Il centrocampista argentino conosce bene la Serie A per averci già giocato con le maglie di Chievo (poco, pochissimo) e Roma (decisamente di più) e potrebbe entrare in un affare più ampio con il Psg che coinvolgerebbe anche Cristiano Ronaldo. L'obiettivo principale della Juve a centrocampo è Manuel Locatelli, grande protagonista della vittoria dell'Italia ieri con la Svizzera, ma tra le alternative c'è anche Paredes.