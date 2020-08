di Nicolò Vallone

Dybala sì, Dybala no. Appeso a questo dubbio di formazione (e condizione) non c'è solo il tifoso bianconero, ma anche l'attaccante che in caso di confermato infortunio della Joya giocherà dal primo minuto al centro dell'attacco in Juventus-Lione: il suo connazionale Gonzalo Higuain. Un giocatore molto diverso da Dybala, che nella sua ultima versione più "robusta" e meno mobile costringe centrocampisti e ali a combinare e usarlo da boa. Poi ci pensa lui a farsi trovare pronto nell'area o nelle sue immediate vicinanze, per rapide sponde o potenti finalizzazioni.



DUBBI - Viene però da chiedersi se contro la vivace squadra francese il Pipita sarà in grado di reggere il peso offensivo della Juve. Perché è stato bello vederlo eludere la linea difensiva del Sassuolo "alla Pippo Inzaghi" e trafiggere Consigli di pura cattiveria, così come vederlo sgusciare in mezzo alle maglie della Roma su schema da corner e segnare in tap-in sulla prolunga di Rabiot. Ma è stato anche frustrante saggiarne la tenuta atletica limitata, lontana dallo smalto dei tempi migliori, quando da ogni posizione sembrava poter creare pericoli. Tuttavia, non avere più i 90 minuti nelle gambe potrebbe non essere un problema insormontabile... SOLUZIONI - Se - come ci si augura - Dybala dovesse essere arruolabile magari per l'ultima mezz'ora decisiva, Sarri potrebbe pensare a una staffetta in stile Mazzola-Rivera ai Mondiali del 1970 (auspicando, certo, un esito più simile a Italia-Germania che a Italia-Brasile): il Pipita a dare tutto se stesso nella prima ora di gioco, per fare a sportellate, tenere il punto di riferimento davanti, tentare di sfruttare il guizzo, la palla sporca; e la Joya nel segmento conclusivo di gara, per spaccare la partita e sbloccare la qualificazione.



LINEE DI CONTINUITÀ - Del resto, spesso di Allegri si dice che era un maestro delle sostituzioni e pensava le partite non sulla base degli 11 titolari ma di 14 giocatori, con i cambi a far parte integrante del suo piano gara e delle sue strategie vincenti. Una staffetta d'attacco ben congegnata all'interno della partita andrebbe in una direzione simile. Certo che sarebbe gustoso e stuzzicante vedere Sarri portare a casa una qualificazione ai quarti grazie a una condotta tattica in stile piuttosto allegriano. Ma prima di lanciarci così in là coi pensieri, pensiamo a seguire oggi e domani gli aggiornamenti su Dybala. Sperando di assistere a un nuovo squillo di Higuain.