No! Anche lui a casa!? — Pescara Calcio (@PescaraCalcio) January 15, 2020

Scambio di battute social tra Juventus e Pescara. I bianconeri spiegano con un tweet il motivo dell'esclusione didalla partita di stasera contro l'Udinese in Coppa Italia: "E' stato colpito nel pomeriggio da un attacco di sinusite e non sarà presente all’Allianz Stadium per il match di questa sera". L'account del Pescara non si fa sfuggire la notizia: "", "Speriamo di non essere i prossimi a beccarcela" hanno scritto poi a un tifoso.