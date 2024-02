Il presidente dellìEmpoli, Fabrizio Corsi, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Anch'Io lo Sport, dove ha parlato anche di quella che è stata la richiesta di alcuni club di passare ad un campionato a 18 squadre.'Serie A a 18 squadre? Significherebbe che club come l'Empoli, la Cremonese o il Crotone non avrebbero mai l'occasione di partecipare al massimo campionato. Inoltre sono soprattutto le provinciali a dare una chance ai giovani di mettersi in mostra, anche nei confronti del ct della nazionale'.