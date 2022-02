Il peggiore in campo per la Juventus? Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, è stato Manuel Locatelli. Ecco il giudizio: "Koopmeiners gli entra nel radar ma più spesso gli scappa - quando Szczesny esce a vuoto, lui è un passo indietro - o si sposta per non farsi identificare. E Loca? Palleggia e difende, ma non fa mai una scintilla".