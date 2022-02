Secondo quanto riportato dal Daily Star, Cristiano Ronaldo è deluso e vuole incontrare il suo agente Jorge Mendes per valutare il da farsi nel prossimo futuro. I colloqui faccia a faccia sono previsti per marzo.



Lo scorso match con il Burnley ha raggiunto un record negativo. Sono cinque, ora, le partite consecutive senza andare a segno: non gli accadeva addirittura dal 2010, durante la sua prima stagione al Real Madrid.