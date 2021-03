8









Missione scudetto. Alla Continassa non smettono di ripeterlo: la stagione non è ancora finita, la rincorsa all'Inter è possibile. Alla guida c'è Andrea Pirlo, di fianco a lui Cristiano Ronaldo, che dopo il premio vinto come miglior giocatore AIC della stagione 2019-20, votato da colleghi e colleghe, arbitri, allenatori, ct ed ex ct azzurri, dal Gran Galà del calcio ha voluto mandare un messaggio chiaro a tutti: "Desidero promettere a tutto l’universo bianconero che continueremo a lavorare fino all’ultimo giorno perché possiamo ancora, tutti insieme, avere motivi per celebrare questa stagione". Ancora a lungo: "Mi sento molto fortunato e contento - prosegue Ronaldo -. Costanza, fiducia nei propri mezzi, lavoro e passione sono i segreti per godersi il calcio. Poi contano motivazione e disciplina, senza le quali non si può pensare di continuare a 34, 35, 36 o 40 anni".



IL PATTO - L'obiettivo è chiaro, il "patto" come titola Tuttosport in prima pagina anche: lui e Pirlo, una cosa sola per vincere. Sì, perché alla base c'è il rapporto con il Maestro, che ha portato il suo differente modo di essere e di porsi rispetto a chi lo ha preceduto ed è sicuramente apprezzato dal portoghese, ma non solo. Il passato da grande campione sicuramente aiuta nell'inserimento e nella guida della nuova squadra, ma Pirlo ci ha messo di più: come riporta il quotidiano, il tecnico ha conquistato i suoi giocatori "grazie a un’idea di calcio che la squadra magari fatica ancora a esprimere con continuità, ma condivide e persegue, e grazie anche alla sua capacità di rapportarsi con loro. Una capacità che si fonda sul dialogo, costante e quotidiano. E franco, anche quando si tratta di comunicare cose spiacevoli". Lo disse anche Higuain (fu il primo) al momento dell'addio, apprezzando il metodo del nuovo allenatore, e lo ha ribadito per l'ennesima volta Arthur: "Mi ha sempre detto le cose in faccia come sempre dovrebbe essere, sempre molto diretto: “Arthur voglio che fai questo, non voglio che fai questo...”. Credo che i problemi a inizio stagione ci siano stati perché ci si aspettava di più da me. Se lui avesse ritenuto che io non potessi dare di più non me l’avrebbe fatto notare e invece devo ringraziarlo perché è sempre stato molto diretto nel chiedermi cosa fare in campo. E secondo me mi ha aiutato a crescere". Lui, che è entrato a pieno nel nuovo meccanismo bianconero nonostante gli infortuni, e che oggi mira ad essere insostituibile.