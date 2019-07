Your browser does not support iframes.

E' stato il giorno di Ramsey, ieri. Oggi sarà quello di De Ligt. Intanto, su Tuttosport, il gallese diventa Rambo. "Grande entusiasmo per Aaron: 'La Juve è tra i top club mondiali. Avrò la maglia numero 8 di Marchisio. Sarei fiero di invitarlo. Per noi gallesi Charles è una leggenda: in bianconero ha lasciato un segno. Spero di seguire le sue orme". De Ligt oggi a Torino. Domani le visite mediche e l'Ajax conferma: è fatta.



Sul Corriere dello Sport, spazio ai 'Muri d'oro'. "De Ligt oggi alla Juve: è costato 75 milioni. E lo United spende 89 per avere Maguire". Intanto, ecco "Il Pasticcio Zaniolo": Nicolò 'attratto dalla Premier ma l'incontro con gli Spurs non è risolutivo: troppo alta la valutazioni di Alderweiereld'.



Nella gallery, le prime pagine