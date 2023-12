Il rinnovo di contratto fino al 2028, il gol decisivo con il Monza;soprattutto considerando la sua carriera e dove era fino a poco tempo fa. Cinque anni fa Giocava in Serie D e si era sentito dire no dalla Cavese, che non lo riteneva idoneo per la Serie C. Ma Federico non ha mai smesso di crederci.e per questo, dopo aver smesso di studiare, continua ad allenarla divorando biografie legate al mondo dello sport.Una di queste, «Implacabile» di Tim Grover, gli è piaciuta talmente tanto che ha deciso di regalarla a Vlahovic, riferisce la Gazzetta dello Sport.come spesso si è visto in questi mesi. Insieme in campo e anche in vacanza (a Ibiza l’estate scorsa), non è un caso che tra le foto scelte da Federico per celebrare la vittoria sul Monza ci sia anche l’abbraccio con DV9. Un po’ difensore e un po’ motivatore, per se stesso e per il compagno serbo. Chissà, forse anche qualche consiglio visto che d. Passava poco la palla, voleva sempre segnare lui e quando non ci riusciva metteva il muso. Poi piano piano è arretrato in campo fino a diventare un difensore.Alla Juventus è entrato in punta di piedi, con la benedizione di Chiellini e Bonucci, e dopo aver provato sulla propria pelle che cosa significa fare sacrifici: quando giocava nei dilettanti ha fatto un po’ di tutto per mantenersi: riparava i tetti, lavorava come muratore e al mercato, alzandosi alle 4 del mattino per andare ad allenarsi il pomeriggio.