Le parole di Pippoal Festival dello Sport di Trento:"Prima la Juventus e dopo il Milan, era un sogno che avevo da bambino e che sono riuscito ad avverare. Io ho fatto di tutto per alimentare e provare a realizzare poi questo mio sogno. Ho giocato 4 anni nella Juventus e 12 nel Milan e per me è stato il massimo. Alla Juve incrociai Zidane. Insieme a Kakà è stato il trequartista ideale, il meglio del meglio".