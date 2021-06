Il Parma tenta il colpaccio. E lo sgarbo ai club di Serie A, tra cui la Juventus. Il club gialloblu vuole Gianluca Scamacca, uno dei giovani più interessanti del calcio italiano. Come scrive Serie B News, "l’attaccante di proprietà del Sassuolo si prepara a scaldare il prossimo mercato, dove rappresenterà un profilo valido e futuribile per i suoi estimatori. Tra questi, la Juventus non ha mai perso le tracce. Soprattutto dopo l’ultima stagione in prestito al Genoa, con cui l’ex PSV ha raccolto 8 reti in 26 presenze. Il presidente Krause sogna di portarlo al Parma, nonostante la fresca retrocessione in Serie B. Per farlo, il presidente dei ducali sarebbe disposto ad inserire nella trattativa uno tra Roberto Inglese e Andreas Cornelius".