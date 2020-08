La Juve lavora al mercato del presente ma anche in ottica futura, cercando quei talenti da prendere e girare in prestito aspettandoli per il futuro. Tra loro c'è Andrea Pinamonti, attaccante del Genoa sul quale l'Inter ha un diritto di recompra fissato a 19 milioni di euro. La Juve lo valuta per il futuro e il Parma, però, ci pensa per il presente. Questo è quanto riporta Tuttosport, secondo il quale il nuovo ds gialloblù Marcello Carli l'ha già messo nel mirino.