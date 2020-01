Stando a quanto racconta Gazzetta, il Parma ha rifiutato anche l'ultima offerta della Juve per anticipare i tempi dell'arrivo a Torino di Kulusesvki. Il giocatore svedese poteva raggiungere i compagni bianconeri sin da questi giorni, in realtà dovrà fare ritorno in Emilia per riprendere gli allenamenti con il club allenato da D'Aversa. Paratici aveva fiutato la possibilità di portarlo subito in gruppo sfruttando la posizione di Marko Pjaca, ai margini del gruppo e desideroso di rimettersi in carreggiata dopo le ultime due stagioni negative: no del Parma anche al croato, e Kulusevski che si allontana. Almeno per questa stagione.