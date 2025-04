Il Parma è l'ammazza grandi in casa: quante big fermate, Juventus avvisata

Getty Images

Nel trittico postin cui i bianconeri vogliono mettere in discesa la qualificazione alla Champions League, ovverola sfida sulla carta più complicata è quella che la squadra diavrà quest'oggi al Tardini. Per una questione di forma ma soprattutto di rendimento che il Parma ha davanti ai propri tifosi, soprattutto quando arrivano le big del campionato.Nella tabella per la corsa Champions, sarebbe oro uscire con nove punti da queste tre partite; tre sono già stati fatti, mancano gli altri che la Juve si giocherà nel giro di pochi giorni tra oggi e domenica. Ipotizzando un successocontro il Monza, sempre più ultimo in classifica e che aspetta ormai l'ufficialità della retrocessione, i novanta minuti con il Parma possono diventare davvero l'ago della bilancia per arrivare ai due scontri diretti con Bologna e Lazio in posizione di vantaggio.

I risultati del Parma in casa contro le big

Parma-Milan: 2-1

Parma-Fiorentina: 0-0

Parma-Lazio: 3-1

Parma-Bologna: 2-0

Parma-Inter-1-1

e con il cambio di allenatore ha davvero svoltato. Chivu ha saputo ridisegnare la squadra cercando una maggiore solidità. Impatto positivo dell'ex giocatore dell'Inter, che in sette partite sulla panchina del Parma ha perso solo una volta, ottenendo anche risultati sorprendenti come contro Inter, Fiorentina e Bologna.Il Parma insomma he questo già prima che ci fosse il cambio di allenatore. Ad inizio stagione infatti fermarono davanti ai propri tifosi il Milan mentre successivamente l'Atalanta. Ecco tutti i risultati positivi del Parma al Tardini contro le "big". Juventus avvisata.