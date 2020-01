Il pareggio dell'Inter contro il Lecce rilancia la Juventus che, alle 20.45, ospiterà il Parma per chiudere la giornata di Serie A. Il successo vorrebbe dire +5 in classifica, così i bianconeri si appelleranno ad ogni possibilità per risvegliarsi ancor più distaccati dall'Inter domani mattina. Una statistica, senz'altro, può essere rincuorante: la Juventus, infatti, ha segnato almeno una rete in ognuno dei 24 precedenti casalinghi in Serie A con il Parma. Un piccolo incubo per gli emiliani, che non sono mai riusciti a mantenere la porta inviolata in trasferta con la Juventus, unica squadra del massimo campionato affrontata.