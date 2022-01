L'avvocato Roberto Afeltra, a TMW Radio, ha parlato della questione ASL-campionato: "La situazione è molto delicata. Il problema la Lega se lo è auto-assunto quando, stilato il protocollo per riprendere il campionato, ha fatto un insieme di cose bellissime, con la chiusura 'tutte le norme precedenti sono assoggettate al parere vincolante delle ASL'. In quel momento il calcio italiano è stato consegnato alle decisioni delle ASL. Si è consegnato a loro quel potere che legalmente non hanno e sostenni nel luglio 2020 che la Lega impugnasse la situazione non al TAR ma al Consiglio di Stato affinchè, con parere vincolante, decidesse chi deve dichiarare che e cosa in tema di quarantena e altro. Ma non è stato fatto nulla. Ad oggi c'è il precedente di Napoli-Juventus, dove il collegio di Garanzia del Coni disse che il Napoli aveva diritto a rigiocare perché fermato dalla ASL. Ad oggi bisogna mettere un punto, ossia togliere alla ASL il diritto di veto".