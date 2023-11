Un parallelo singolare sulle pagine odierne di Gazzetta. Rabiot? Ildi. Scrive il quotidiano: "Adrien Rabiot è il Robinho bianconero di Allegri. Ai tempi in cui allenava il Milan il brasiliano era considerato il figlioccio dell’allenatore e la stessa etichetta può essere appiccicata sulle spalle del centrocampista francese. Max è stato decisivo per il suo rinnovo di contratto e non lo ha mai lasciato fuori, neanche a inizio stagione quando non era ancora al top per colpa di un infortunio in nazionale protrattosi nel precampionato. Adri ha giocato 90’ in tutte le partite tranne l’ultima contro il Cagliari, out per squalifica".