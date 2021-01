1









Era difficilmente pronosticabile, e in molti non lo credevano possibile, ma l'impatto di Federico Chiesa nel mondo Juventus è stato di altissimo livello. A riconfermarlo è stata la prestazione di ieri e il gol che ha sbloccato il match contro la Sampdoria. In 22 gare disputate con i colori bianconeri addosso, Chiesa ha già segnato 7 reti. Il confronto con l'ex Douglas Costa - la suggestione è stata lanciata da Massimiliano Nerozzi, giornalista del Corriere di Torino - è impietoso. L'esterno brasiliano, in 103 partite ha segnato 10 gol.