Zlatan Ibrahimovic non è mai banale nelle sue esternazioni. Oggi, parlando ai microfoni di Rai Sport, si è lanciato in una dichiarazione su due allenatori che hanno caratterizzato la storia recente e attuale del Milan, uno dei quali ha anche segnato l'epopea contemporanea della Juventus. "Pioli è un signore, non è facile lavorare in una situazione come questa, ma il gruppo lo sta seguendo - ha dichiarato Ibra -, trovo che sia molto simile ad Allegri. Se Pioli avesse avuto la stessa squadra che ebbe Allegri, sono sicuro al 200% che avrebbe vinto lo scudetto". E sul futuro tecnico rossonero: "Rangnick? Non lo conosco, ma di sicuro lui conosce me".