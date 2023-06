Solo questione di tempo peralla? Sembrerebbe proprio così. E l'ultimo indizio arriva da Napoli. Anzi: da come si muove, sul mercato, proprio il club campione d'Italia. Al momento gli azzurri stanno scandagliando le strade del futuro, sono quindi al lavoro per capire le manovre che saranno, a partire dalle possibili cessioni (Kim e Osimhen su tutti) con le prime offerte arrivate al tavolo di De Laurentiis. Che intanto sta per trovare un allenatore, prendendosi tutto il tempo necessario.Sì, ma il direttore sportivo? Formalmente, raccontano dalla Campania, non ha preso parte al casting per il nuovo tecnico e non si sta muovendo per le prime indagini di calciomercato. Il club azzurro, ecco, non è affatto fermo sul mercato: lo scouting affidato a Maurizio Micheli e Leonardo Mantovani sta procedendo con il suo lavoro, anche senza avere più la supervisione di Giuntoli. Dicono: da un mese abbondante a questa parte. Cosa vuol dire? Vuol dire che restano tutti in attesa, e Giuntoli più di ogni altro protagonista. Ha ancora un anno di contratto con il club azzurro, lo passerà davvero in panchina?