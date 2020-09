4







di Nicola Balice

Ci voleva il miglior regista della storia per liberare la Juve dal regista. E' un bel paradosso ma è così. La nuova Juve abbatte la Sampdoria con tre reti e convincendo come mai aveva fatto con Maurizio Sarri dal punto di vista del gioco. Vero che la Sampdoria attuale non è squadra che vale la metà sinistra della classifica di Serie A ma anche contro questo tipo di squadre la Juve dell'anno scorso faceva fatica, eccome se ne faceva. Anche Ranieri l'ha detto a più riprese dopo il ko dello Stadium: "Ho scelto di giocare con un solo attaccante e 5 centrocampisti per ripetere la partita dell'anno scorso, quando siamo andati a prenderli alti e abbiamo messo in difficoltà della Juve". La Juve di oggi, però, è tutt'altra squadra.



LIBERI DAL REGISTA - L'era Pirlo si apre all'insegna della semplicità. Il nuovo tecnico bianconero ha schierato in campo i calciatori prestando fede alle loro caratteristiche. Basta centrocampo a tre. O meglio, basta vertice basso anche perché la rosa della Juve non ha quelle mezzali di inserimento che possono esaltare un modulo con tre centrocampisti. Weston McKennie e Adrien Rabiot hanno dato sostanza e dinamismo. Soprattutto hanno dato fisicità e protetto la difesa permettendo ai tre là davanti di fare il bello e il cattivo tempo. In 90 minuti la Juve ha fatto quello che con Sarri non aveva mai fatto in una stagione intera e che pure l'ex tecnico voleva fare: ha pressato alto, è andata a riprendere la palla appena possibile e questo anche grazie alla solidità in mezzo al campo che è costata il posto ad un regista "puro".



SENZA PJANIC - Anche Arthur, rimasto in panchina per 90 minuti, a Barcellona non ha quasi mai giocato come vertice basso ma come mezzala. Il brasiliano deve ancora ambientarsi nel campionato italiano e per ora si è visto solo nel secondo tempo dell'amichevole contro il Novara, quando comunque ha giocato accanto a Rodrigo Bentancur nei due là in mezzo. Dopo anni, la Juve è tornata a giocare senza un regista "puro". Allegri aveva adattato Pjanic come vertice basso dopo la finale di Champions League persa a Cardiff (allora il bosniaco giocava in un centrocampo a due accanto a Khedira) ma anche lui non aveva mai dato la sensazione di essere un regista vero. Troppi alti e bassi. Così, piuttosto che adattare Arthur oppure lo stesso Rabiot, Pirlo ha semplicemente deciso che per giocare a pallone non è obbligatorio avere un vertice basso. Ci voleva il miglior regista della storia per liberare la Juve dal regista.