C'è un paradosso nella Juve che inizia la stagione. Pirlo non avrà un numero 9 a disposizione, visto che Higuain ha rescisso il proprio contratto e che Paulo Dybala darà forfait alla prima causa infortunio. E allora? Allora il centravanti della prima Juve di Pirlo sarà... "Allargando il discorso, certo, si percepisce il momento delicato per la Juventus - scrive la Gazzetta - che in queste ore saluta il suo unico vero numero 9 e probabilmente alla prima di campionato non avrà Paulo Dybala. Probabile che, per paradosso, contro la Sampdoria domenica prossima il numero 9 sarà Cristiano Ronaldo. Il giocatore più forte e più in forma nel ruolo che non ha mai voluto interpretare". E che è stato uno dei motivi di rottura con Maurizio Sarri, che pure ha provato a convincerlo. La Juve intanto cerca due attaccanti: il primo è Moise Kean, candidato come vice numero 9, anche se con l’Everton non sarà facile trovare un accordo. Poi gli altri, con Suarez in testa e molte complicazioni. Edin Dzeko piace, ha un accordo, ma al momento è legato alla Roma per motivi ambientali. Milik è frenato dalle richieste di De Laurentiis e Cavani dalle proprie sull'ingaggio. Distante anche la pista Morata.