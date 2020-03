Duro sfogo del Papu Gomez. Il trequartista dell’Atalanta ha espresso tramite una storia Instagram tutto il dissenso per quelle persone che continuano ad uscire di casa nonostante l’obbligo di rimanere in casa, pubblicando il suo pensiero sulla triste immagine dei carri dell’esercito che da Bergamo, portano i morti fuori dalla regione. Queste le parole dell’argentino: ‘A tutti i runners o finti runners che voglio ancora uscire ad allenarsi, restate a casa porca puttana. Che cazzo avete in tesa. Basta basta basta, ogni mattina ci svegliamo con brutte notizie, la gente muore, ancora non vi rendete conto? Tutti a casa nessuno deve uscire”.