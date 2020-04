1









Gol al debutto in un lampo. Sei mesi fa la Serie A ha scoperto Amad Traoré. L'attaccante dell'Atalanta, classe 2002, ci ha messo 6' a firmare il primo centro in campionato: entrato al 77', all'83' era già braccia al cielo a esultare. Traoré è uno dei migliori giovani dell'Atalanta, la Juve lo segue da mesi ma sulle sue tracce c'è anche il Manchester City. Il Papu Gomez l'ha descritto così durante una diretta con Bobo Vieri: "Traoré sembra Messi, i difensori non lo prendono mai".