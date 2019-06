di AM

Alla scoperta di Sarri, nel luogo delle sue origini. E di qualche rivelazione, tra affetti, parenti, amici e qualche familiare dell'allenatore del Chelsea, prossimo all'approdo sulla panchina della Juventus. E' la missione di Giacomo Carolei, tifoso juventino noto sul web, che in un video realizzato questa mattina - come assicurato dallo stesso autore a ilBiancoNero.com - a Figline Valdarno, ha cercato di scoprire di più sull'intreccio che coinvolge il tecnico toscano e il club bianconero.



Diversi volti che compaiono in questo video, come detto, molti amici in un borgo che ha sempre fatto il tifo per lui. Ma tra un bar e l'altro, spunta anche il papà di Sarri, Amerigo. Il 'babbo', per dirla alla toscana, ha dichiarato: "Se ha firmato con la Juve? Ancora non l'hanno lasciato libero. Quando si saprà qualcosa? Non lo so, non lo sa nemmeno lui. Se spero nella Juve? Spero torni in Italia. Dov'è ora? In ferie".



Ecco il video completo: