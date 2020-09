Oggi è il giorno della verità in casa Barcellona. Arriva il faccia a faccia tra tra Josep Bartomeu, presidente blaugrana, e il papà di Leo Messi, Jorge. Sbarcato intorno alle 7.40 di questa mattina a Barcellona, sommerso dai cronisti all'uscita dall'aeroporto, ha dichiarato: "Non so nulla, ragazzi". Il futuro della Pulce è in bilico e tanti sono i temi di cui discutere: l'argentino intende lasciare la Catalogna in maniera amichevole, il club punta i piedi e si rifà alla ricca clausola rescissoria da 700 milioni di euro. Messi farà leva sulla clausola che gli permette, ogni anno, di liberarsi gratis entro la fine della stagione, che sembra essere ancora valida. Messi non si sente più un giocatore del Barcellona e vuole dire addio. In prima fila c'è il Manchester City.