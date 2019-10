Vogliono un autografo e magari un abbraccio, soprattutto dal loro idolo Paulo Dybala. Sono due gemellini diversamente abili dalla provincia di Imperia, che attraverso Twitter provano a fare il miracolo: attirare l'attenzione della Juventus e del suo numero 10. Per un regalo, o più semplicemente per un incontro. Perché dalla sfortuna può nascere anche un'altra sorte, e soprattutto possono arrivare storie toccanti, che insegnano e segnano. Il messaggio, che ha ricevuto più di 300 Retweets e quasi 500 Likes, è qui in basso. Nel nostro piccolo, proviamo a far avvenire il miracolo di metà ottobre.