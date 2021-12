Una tinte bianconere:si sono aggiudicati infatti l'edizione 2021 del premio istituito dalla Figc. "Federico Chiesa e Cristiana Girelli si sono aggiudicati il Pallone Azzurro 2021. I due attaccanti - si legge sul sito - sono stati acclamati come i migliori dell’anno per la Nazionale maschile e per la Nazionale femminile dagli oltre 8000 voti espressi dai tifosi registrati al sito www.figc.it, che hanno preso parte al sondaggio dal 14 al 30 dicembre".Chiesa ha raccolto il 46% delle preferenze, superando Nicolò Barella (20%) e Leonardo Spinazzola (14%). Un'affermazione simile a quella di Girelli, che si è guadagnata il 44% precedenti l'altra bianconera Barbara Bonansea (26%) e Giacinti (17%). Anche la Juventus si è complimentata con Chiesa e Girelli: "Le nostre stelle hanno brillato anche in azzurro".