Il giovane centrocampista Ilaix Moriba (classe 2003) sta guadagnando sempre più spazio nella prima squadra del Barcellona. Il calciatore, adesso, si trova all'ultimo anno di contratto con la società catalana e in merito a questo e alle voci di mercato è intervenuto il padre a SER Catalunya: "Non abbiamo fretta. Tutto dipende dal club. Stiamo bene e continueremo qui se il Barcellona vorrà. City, Chelsea e Juventus avevano proposte più forti del Barcellona. Li ho visitati tutti, ma abbiamo deciso di restare al Barcellona. Real Madrid? È meglio parlare d'altro La nostra preferenza è il Barcellona, ​​siamo felici al club. Sono molto grato a Koeman per l'opportunità che ha dato a mio figlio. Non ho parole".