Livio Miretti, padre del giovane talento della Juve, Fabio, ha parlato in esclusiva ai microfoni de IlBianconero.com, dove si è soffermato anche sul rapporto instaurato dal classe 2003 con i suoi nuovi compagni e di come questi lo stiano aiutando a crescere.



'Ha costruito ottimi rapporti sia con il mister che con i suoi compagni. Lo stanno aiutando tutti a crescere dandogli consigli e facendogli capire cosa vuol dire giocare in prima squadra'.