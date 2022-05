Livio Miretti, padre del giovane centrocampista bianconero Fabio, ha rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva a IlBiancoNero.com, dove ha rivelato anche alcuni aneddoti del passato legati alla carriera del classe 2003.



'Ha iniziato a 4-1/2 nell' Olimpic Saluzzo, poi + passato al 5-1/2 con il Cuneo fino a 8, quando poi è arrivato alla Juve. Quando sei piccolo non si può definire una posizione fino ai 13 anni, ha poi cominciato come play basso ottenendo degli ottimi risultati ai vari tornei. A 16 anni è stato avanzato a mezz’ala con 16 gol in 17 partite, stoppato poi dal Covid. In Primavera un po’ tutti i ruoli del centrocampo, premiato da Sportitalia tra i migliori centrocampisti in circolazione'.