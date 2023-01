Il padre di Westoné scatenato su Twitter, impegnato a commentare le parole dei tifosi dellae non solo:GIOCA FUORI RUOLO - "Com’è possibile che quando Mckennie viene messo fuori ruolo va bene e i tifosi sono pronti a cederlo se non gioca secondo i loro gusti? È una tifoseria prevenuta!".INFORTUNI - "Non si lamenta di piccoli infortuni e va duro finché non ha assolutamente bisogno di cure mediche! Posso apprezzare un ragazzo come questo nella mia squadra!".