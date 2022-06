Deanè stato uno degli acquisti dellaper il settore giovanile, nell’estate scorsa. I bianconeri anticiparono diversi top club europei, per garantirsi le prestazioni del difensore olandese classe 2005 di proprietà – ai tempi -, del Malaga. Un anno dopo, Huijsen ha confermato la nomea di “difensore goleador”, con la maglia della Juventus Under 17 ( QUI un focus)."Nel Malaga, Dean giocava già nell’Under 19 e abbiamo pensato che, per lui, fosse positivo fare un passo in un grande club. Quasi tutti i club spagnoli erano interessati a lui e lo seguivano: Real Madrid, Barcellona, Villarrreal, Siviglia, Betis, Alaves, e altri. Abbiamo pensato che la Juventus fosse la scelta migliore, per uscire dalla sua comfort zone e perché, da difensore, potrà imparare il modo di difendere della scuola italiana"."Abbiamo avuto una grande stagione. All’inizio, ci siamo dovuti adattare ma Dean ha imparato a parlare italiano ed è migliorato molto. Sì, siamo molto soddisfatti"."La stagione è andata bene. All’inizio Dean si è dovuto ambientare, ma ogni settimana migliorava e diventava più forte"."Nella prossima stagione giocherà nell’Under 19, la Primavera. Speriamo e ci aspettiamo che sia un titolare"."Segna sempre molto, soprattutto grazie ai colpi di testa e ai rigori. Penso che potrebbe segnare ancora di più, se si allenasse di più su questo aspetto. Non penso, però, che possa cambiare ruolo. Come posizione, invece, può giocare sia a destra che a sinistra, visto che è capaci di usare entrambi i piedi"."Un sogno potersi già allenare con la Prima squadra, e spera di poter avere altre occasioni come questa. Il sogno e l’ambizione di Dean è di debuttare in Prima squadra a 17 anni. Sappiamo che è difficile, ma bisogna avere degli obiettivi e si deve essere ambiziosi"."De Ligt lo ha aiutato sotto diversi punti di vista, gli ha dato dei consigli. Una cosa incredibile per Dean, perché è il suo calciatore preferito!".