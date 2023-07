Trent’anni fa circa, un giovane Donald, Donny,faceva il suo debutto con la prestigiosa maglia dell’. Trent’anni dopo, è seduto sulla tribuna del Dignity Health Sports Park insieme alla moglie, per osservare il figlio diciottenne, Dean, vestire la maglia della prima squadra dellae scendere in campo nell’amichevole contro ilUltimo atto, questo, della vacanza negli Stati Uniti, a stretto contatto con la. Lo abbiamo contatto per farci raccontare quali sono le impressioni sulla squadra, sull’impatto di Dean con il gruppo di Allegri e sul percorso intrapreso dal centrale di difesa classe 2005 che punta a stupire in questa stagione.“Sapevamo che poteva farcela, avevamo fiducia. Ma con questa velocità? Siamo rimasti sorpresi anche noi”.“Io e sua madre eravamo allo stadio. Dean ha giocato molto bene, è stato aggressivo e ha giocato in avanti. Questo è ciò che vogliamo vedere da lui. Anche la Juventus ha giocato molto bene, la squadra è sembrata molto buona”.“Lascio che a questa domanda siano i tifosi a rispondere (ride ndr). Abbiamo fiducia che possa giocare a quei livelli, Ma ha ancora bisogno di imparare. Speriamo che dopo questo precampionato, sia un passo più vicino al livello della prima squadra”.“(ride ndr) Perché amiamo nostro figlio! E amiamo il calcio! È molto semplice”.“Ci sentiamo parte della famiglia Juve, quindi la scelta sul rinnovo è stata semplice. Non c'è stato nemmeno l'1% di ripensamenti, nessuna idea di lasciare la Juve. Il calore del club e della gente è molto importante per le prestazioni. Questo è il posto migliore per Dean in questo momento”.“Sì, abbiamo assistito a due allenamenti. Il livello è più alto e i giocatori sono migliori, quindi è un bene per Dean perché deve adattarsi a livelli più alti.Va d’accordo con tutti i giocatori e tutti sono molto amichevoli. Anche con Allegri c’è un buon feeling”.“E’ stato bello da vedere, Dean ha iniziato quando aveva 4 anni. Ci siamo allenati tanto e vederlo lì è stato un momento di cui essere grati”.“I ragazzi del 2005 sono stati molto bravi, stanno tutti migliorando e spero e penso che in futuro potranno essere in prima squadra insieme”.“Speriamo che Dean possa adattarsi bene e avere presto il suo debutto ufficiale”.