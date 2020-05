Se ne è parlato in lungo e in largo di Gonzalo Higuain e del suo attuale rapporto con la Juventus. Al momento si trova ancora in Argentina al fianco della sua famiglia, e il club bianconero lo sta aspettando a Torino per rivederlo in campo alla Continassa. Nel frattempo, dal Sudamerica giungono le parole del padre, che è intervenuto a TNT Sports: "Ritorno al River? Non è il momento, Gonzalo ha un anno e mezzo di contratto e lo rispetterà".



SULLE CRITICHE – Il padre del Pipita risponde poi alle critiche: "Ci sono giocatori che sono molto criticati, credo che certa gente sia stupida. Passano l'intera giornata ad attaccare e creare meme. Non si sa chi siano, chi attacca in rete è così codardo che si rende ridicola. È povera gente, perde tempo".