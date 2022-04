Nella giornata di oggi è arrivata una notizia non proprio positiva per tutti gli amanti del calcio. L'ex attaccante di Napoli, Juve e Real, Gonzalo Higuain, ha preso in seria considerazione l'ipotesi di lasciare il calcio e salvo clamorosi imprevisti andrà esattamente così. A confermarlo è stato anche suo padre Jorge, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TNT Sports.



'Per ciò che mi ha detto credo che si ritirerà dal calcio a fine stagione. Mi piacerebbe che continuasse ad essere legato a questo sport, è un ragazzo che sa molto, che è stato in più posti, ha tutto per riuscirci'.