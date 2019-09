Cristiano Ronaldo si spoglia delle sue insicurezze e dei suoi segreti, in una delle interviste che lui stesso ha definito tra le più sentite della sua carriera. Eccone alcuni passaggi sul rapporto con i genitori.



IL PADRE - "Non ho mai visto questo video, non ci credo (qui il video in cui piange). Non mi sarei mai aspettato di piangere in questa intervista. Non ho mai visto quelle immagini, devo averle da far vedere alla mia famiglia. Non conosco mio padre al 100%. Era un alcolizzato. Non ho mai parlato con lui in maniera normale, è stata dura. Mi rattrista essere il numero uno, vincere premi e lui non vede nulla di tutto questo. E' morto giovane".​



LA MADRE - "Quanto è importante per me? E' il pilastro della mia famiglia, quello che ho raggiunto è soprattutto grazie a lei".​



LA MADRE E IL CASO STUPRO - "Mia madre soprattutto è sollevata. Quanto scritto dai media, non è la verità. Mia madre era molto nervosa, le ho detto 'Rilassati, lo sai com'è fatto tuo figlio, non accadrà nulla. E' nervosa alle partite, non può venirci, figuriamoci se si parla di suo figlio in prigione. Ma alla fine tutto è andato bene".​