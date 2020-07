La Juve si affida ancora ai suoi tifosi. Come accaduto con il ritornello dei Blur subito dopo i gol in casa, adesso i supporters potranno decidere la livrea del prossimo anno: non un dettaglio, anzi. Scrive Tuttosport che "il pullman nuovo sarà nero, con una scritta enorme sulla fiancata", con tutta probabilità quel "Live Ahead" che è diventato lo slogan commerciale del club. I dettagli della fiancata richiameranno i colori della nuova maglia: dunque ci sarà una parte in oro e una parte ovviamente bianconera. I tifosi potranno però incidere sull'aspetto cromatico che avrà il mezzo. Il sondaggio è partito alle 10: partecipa chi ha i Fan Token (gettoni da tifoso) della piattaforma Socios.