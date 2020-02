In sottofondo la musichetta della Champions League per caricarsi in vista della sfida di domani contro il Lione, all'orizzonte il mercato con la caccia ai migliori giovani in circolazione. Tra i tanti talenti nel mirino di Paratici, la Juventus sta seguendo con attenzione anche Talles Magno, attaccante 17enne del Vasco da Gama sul quale, secondo la stampa brasiliana, oltre ai bianconeri ci sarebbero anche Roma, Lazio e Liverpool. In patria viene paragonato a Gabriel Jesus del Manchester City ma il classe 2002 si ispira all'ex interista Philippe Coutinho.